Врач рассказал о риске подхватить осенью болезнь «столетней давности»

10:07, 15 ноября 2022, ПАИ

Промочив обувь в луже, можно получить неприятное заболевание ног, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.

Оставаясь в сырой обуви после дождя или мокрого снега, можно травмировать кровеносные сосуды и нервы ног, отметил Сапего. Речь идет не об обморожении, а о другом заболевании, уточнил он. «От промокших ног не бывает простуды или цистита, но случается окопная стопа (разновидность холодовой травмы, связанная с нарушением кровоснабжения тканей. – Ред.). Это не экзотическая болезнь столетней давности, а вполне реальное явление. При окопной стопе люди не обмораживают ноги, а только портят кровеносные сосуды и нервы. Это случается при температуре ниже 15 градусов при обязательном присутствии в обуви воды», – объяснил Сапего.

Медики впервые описали эту болезнь в период Первой мировой войны, тогда от поражения ступней ног, вызванного сочетанием холода и сырости, страдали многие солдаты, продолжил врач. Сейчас в группе риска находятся в основном люди старшего возраста, а также дети, добавил он.

«Типичный пример – это дети среднего школьного возраста, вполне взрослые, чтобы весь день бродить по лужам. Пожилые и ослабленные люди тоже могут пострадать от этой болезни. Был случай, когда окопную стопу диагностировали у пожилого мужчины, который упал у себя дома на кухне и долго пролежал на холодном полу», – привел пример Сапего.



По его словам, первым признаком окопной стопы может стать онемение ног, а затем ступни могут распухнуть и заболеть. «Через несколько часов пребывания в таких условиях (в промокшей обуви при низкой температуре воздуха. – Ред.) ноги могут сильно онеметь, а потом распухнут, заболят и очень долго будут чувствительны даже к малейшему холоду. В тяжелых случаях на коже могут появляться пузыри и язвы», – сказал Георгий Сапего.

Обувь необходимо как можно скорее сменить, если в нее попала вода, рекомендует врач. Онемевшие ноги следует согреть, а распухшие и покрасневшие лучше держать в прохладе, посоветовал он. Предотвратить риск появления симптомов окопной стопы поможет использование непромокаемой обуви.