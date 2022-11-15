Усадьбу Римского-Корсакова планируют отремонтировать до апреля 2023 года

10:41, 15 ноября 2022, ПАИ

Первоочередные противоаварийные и консервационные работы планируют провести в усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова в Любенске. Работы планируется выполнить до 31 марта 2023 года.

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, общее техническое состояние здания, крыши и верхних венцов сруба, крыши над туалетом и частью крытого перехода (девичья) с основного объема во флигель оценивается как аварийное. Техническое состояние части крытого перехода (проходные сени) и флигеля оценивается как работоспособное.

«В целях предотвращения дальнейшего разрушения конструкций здания, в рамках проведения ремонтно-реставрационных работ, выполняются первоочередные противоаварийные работы», — говорится в документе.

Специалисты демонтируют повреждённые конструкции: разберут завалы, аварийные конструкции крыши, стен, перекрытий, террасы и крыльца и вывезут мусор.

Далее планируется монтаж верхних венцов из бруса в туалете и части крытого перехода, устройство стропильной системы и восстановление кровельного покрытия туалета и части крытого перехода (девичья). Затем специалисты проведут работы по зашивке сохраняемой несущей стены с утеплением дверного проема плитами OSB, после чего покрасят фасад. Также в планах обшивка верха стен туалета и части крытого перехода профилированной доской с последующим окрашиванием.

Напомним, что возгорание дома Римского-Корсакова в деревне Любенск произошло 2 июля около 18:00. Из музея успели вынести некоторые экспонаты, но само здание спасти не удалось. Из основного фонда, который числился за двумя усадьбами, в Вечаше и Любенске, удалось сохранить 1 125 предметов. Утрачено в результате пожара 1 082 экспоната.

Губернатор Псковской области пообещал, что региональное правительство окажет помощь в восстановлении сгоревшего музея-заповедника Римского-Корсакова. Восстанавливать сгоревшую в Псковской области усадьбу композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Любенск планировалось в 2024 году.