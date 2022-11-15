6,5 лет колонии получил житель Псковской области за убийство матери

10:44, 15 ноября 2022, ПАИ

Дновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В сентябре 2021 года в деревне Замошки мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил мать, затем выхватил из ее руки нож и ударил в грудь. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.