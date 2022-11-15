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Почти 2900 неработающих псковичек получают пособие по уходу за детьми до полутора лет

В Псковской области почти 2900 неработающих мам получают пособие по уходу за детьми до полутора лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Право на пособие имеют следующие категории неработающих граждан:

- мама ребенка до 1,5 лет, уволенная во время беременности или декретного отпуска из-за ликвидации работодателя либо прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката;

- родитель ребенка до 1,5 лет, а также опекун или родственник, уволенные во время отпуска по уходу за ребенком;

- родитель ребенка до 1,5 лет, а также опекун или родственник, обучающиеся очно;

- неработающий родитель ребенка до 1,5 лет, а также его опекун или родственник.

Размер выплаты зависит от времени, когда произошло увольнение: во время отпуска по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком или во время беременности. Если увольнение произошло во время отпуска по беременности и родам, то размер пособия составляет 40% средней зарплаты за последний год до увольнения (минимальный размер – 7 677,81 руб. в месяц). Если увольнение было во время отпуска по уходу за ребенком, то в размере, установленном на последнем месте работы. В остальных случаях – 7 677,81 руб.

Оформить пособие можно в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства или в МФЦ. Подробная информация о выплате размещена на сайте ПФР в разделе «Меры поддержки, переданные из органов социальной защиты населения», в подразделе «Семьям с детьми».

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