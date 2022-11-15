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Общество

В парке Локни установили новую детскую площадку

По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроен поселковый парк в Локне. Сегодня, 15 ноября, качество проведенных работ оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В этом году проложены новые дополнительные дорожки, смонтирована детская площадка, создана площадка под детские аттракционы, установлены новые ворота.

Парк пользуется популярностью у жителей посёлка всех возрастов: здесь гуляют, занимаются спортом, общаются и отдыхают.

В планах - ремонт стадиона, расположенного в парке.

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