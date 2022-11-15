Псковичей призвали достать вещи с чердака и помочь животным

13:11, 15 ноября 2022, ПАИ

Экоакция в поддержку приюта «ШАНС» пройдет в Пскове 10 декабря, сообщили в группе Института переработки вторсырья АНО.

Точка по сбору макулатуры будет работать 10 декабря с 10:00 до 15:00 возле ТЦ «Империал».

«Приносите нам все, что пылится у вас в столах и на чердаках. Мы отправим это на переработку, а вырученные деньги направятся на помощь зооприюту, постройку дополнительных вольеров для собакенов. Мы, в Институте переработки вторсырья, убеждены, что экология может идти рука об руку с добрыми делами. Присоединяйтесь! Приносите любое количество книг, бумаги А4, картона, мы с удовольствием примем у вас все это», — говорится в сообщении.

Для участия в акции организатора также приглашают школы, детские сады и муниципальные предприятия. «Наша акция - лучший способ показать детишкам, как просто делаются добрые дела. Вместе сделаем наш город лучше. Вы можете обратиться к нам до дня акции, и мы организуем вывоз большого объёма», — отметили специалисты.