Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Поступила первая заявка в номинации «Событие» премии «Народное признание»

Открытие памятного знака в Пскове на месте подвига бойцов-саперов и военнослужащих войск НКВД при обороне железнодорожного моста в июле 1941 года выдвинуто на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022». Это первый претендент на награду в номинации «Событие».

Памятный знак был торжественно открыт 23 июля 2022 года в день празднования очередной годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. 
Этому событию предшествовала большая работа, которую провели бойцы поискового отряда «Застава» ВППОО «След «Пантеры». Они занимались организацией поисковых работ, разработкой эскиза памятного знака, его монтажом. В основе монумента - подлинные части взорванного моста, поднятые бойцами отряда со дна реки.

Помощь в установке памятника оказали управление Росгвардии по Псковской области, администрация Пскова, депутаты Псковского областного Собрания и лично парламентарий Алексей Севастьянов.

Отметим, что поисковый отряд «Застава» ВППОО «След «Пантеры» был сформирован 7 сентября 2012 года. За эти годы он принял участие уже в 17 международных, всероссийских, межрегиональных Вахтах Памяти на территориях Псковской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской областей по поиску и захоронению погибших защитников Отечества. В ходе этих экспедиций бойцы отряда подняли более 200 погибших воинов Красной Армии.

Также отряд «Застава» принимает активное участие в благоустройстве братских могил на территории Псковской области, проводит уроки мужества в учебных заведениях Пскова, оказывает методическую и практическую помощь в создании музеев в учебных заведениях города.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» будет вручена уже в 13-й раз. По итогам 2022 года обладателей награды назовут в 12 номинациях: «Наша марка», «Сервис», «Открытие», «Бизнесмен года», «Призвание», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Событие», «Экомышление». Подробнее о номинациях можно прочитать здесь.

Претендовать на получение награды может любой человек, любой коллектив, организация, предприятие, главное — чтобы соискатель имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются до 23 декабря. Для этого необходимо заполнить специальную электронную форму на официальной странице премии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 ноября 2022

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области
15 ноября 2022

Псковичей призвали достать вещи с чердака и помочь животным
15 ноября 2022

Георгий Василевич оценил эффективность «Пушкинской карты»
15 ноября 2022

Поступила первая заявка в номинации «Событие» премии «Народное признание»
15 ноября 2022

Банк России выпустит монеты с Антошкой из «Веселой карусели»
15 ноября 2022

Итоги турсезона в Пушкинском заповеднике обсудят в медиацентре ПАИ
15 ноября 2022

Лидером по индексу цитируемости на прошлой неделе стал «Первый Псковский»
15 ноября 2022

ПФР разъяснил правила назначения доплаты пенсионерам с иждивенцами

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...