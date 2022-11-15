Поступила первая заявка в номинации «Событие» премии «Народное признание»

12:36, 15 ноября 2022, ПАИ

Открытие памятного знака в Пскове на месте подвига бойцов-саперов и военнослужащих войск НКВД при обороне железнодорожного моста в июле 1941 года выдвинуто на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022». Это первый претендент на награду в номинации «Событие».

Памятный знак был торжественно открыт 23 июля 2022 года в день празднования очередной годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Этому событию предшествовала большая работа, которую провели бойцы поискового отряда «Застава» ВППОО «След «Пантеры». Они занимались организацией поисковых работ, разработкой эскиза памятного знака, его монтажом. В основе монумента - подлинные части взорванного моста, поднятые бойцами отряда со дна реки.

Помощь в установке памятника оказали управление Росгвардии по Псковской области, администрация Пскова, депутаты Псковского областного Собрания и лично парламентарий Алексей Севастьянов.

Отметим, что поисковый отряд «Застава» ВППОО «След «Пантеры» был сформирован 7 сентября 2012 года. За эти годы он принял участие уже в 17 международных, всероссийских, межрегиональных Вахтах Памяти на территориях Псковской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской областей по поиску и захоронению погибших защитников Отечества. В ходе этих экспедиций бойцы отряда подняли более 200 погибших воинов Красной Армии.

Также отряд «Застава» принимает активное участие в благоустройстве братских могил на территории Псковской области, проводит уроки мужества в учебных заведениях Пскова, оказывает методическую и практическую помощь в создании музеев в учебных заведениях города.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» будет вручена уже в 13-й раз. По итогам 2022 года обладателей награды назовут в 12 номинациях: «Наша марка», «Сервис», «Открытие», «Бизнесмен года», «Призвание», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Событие», «Экомышление». Подробнее о номинациях можно прочитать здесь.

Претендовать на получение награды может любой человек, любой коллектив, организация, предприятие, главное — чтобы соискатель имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются до 23 декабря. Для этого необходимо заполнить специальную электронную форму на официальной странице премии.