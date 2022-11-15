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Общество

О правовой помощи детям расскажут в медиацентре ПАИ

Брифинг, посвященный всероссийскому Дню правовой помощи детям, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 15 ноября. 

Подробности акции, кейсы прошлых лет раскроют председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов, начальник отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова, президент Нотариальной палаты Псковской области, председатель Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России Валентина Николаева, председатель исполкома Ассоциации юристов Россиии Псковское региональное отделение, директор «Комфортного домоуправления» Дмитрий Гусаков и адвокат, член Ассоциации юристов России Анна Здановская.

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