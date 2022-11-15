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Культура

Школьники из Пскова вышли в финал акции «Уникум»

Ученики Детской школы искусств и Детской художественной школы Пскова победили во втором этапе Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Уникум». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре.

В номинации «Изобразительное искусство» лучшей стала Арина Мхоян с работой «В мечтах о флоте», в номинации «Декоративно-прикладное искусство» - Ульяна Прокопенко с работой «За деревней Чудеса».

С 25 по 28 ноября финалисты отправятся на очный этап в Санкт-Петербург. 

Работы участников в номинации ИЗО будут представлены на выставке работ финалистов в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца в виде фотокопий.

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