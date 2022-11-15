Школьники из Пскова вышли в финал акции «Уникум»

12:22, 15 ноября 2022, ПАИ

Ученики Детской школы искусств и Детской художественной школы Пскова победили во втором этапе Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Уникум». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре.

В номинации «Изобразительное искусство» лучшей стала Арина Мхоян с работой «В мечтах о флоте», в номинации «Декоративно-прикладное искусство» - Ульяна Прокопенко с работой «За деревней Чудеса».

С 25 по 28 ноября финалисты отправятся на очный этап в Санкт-Петербург.

Работы участников в номинации ИЗО будут представлены на выставке работ финалистов в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца в виде фотокопий.