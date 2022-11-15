Банк России выпустит монеты с Антошкой из «Веселой карусели»

12:32, 15 ноября 2022, ПАИ

О выпуске в обращение памятных монет «Веселая карусель № 1» серии «Российская (советская) мультипликация» объявил Банк России.

Выпуск посвящен премьере киноальманаха «Веселая карусель» в 1969 году. Его главным героем стал «рыжий-конопатый» мальчик из мультфильма «Антошка».

В серию монет вошли: серебряная номиналом три рубля, тираж - семь тысяч; из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, тираж - 850 тысяч; из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным покрытием, тираж - 150 тысяч.