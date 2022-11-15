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Общество

Михаил Ведерников побывал в обновленной школе в Локне

Школу в Локне, в которой учится более 500 детей, посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки 15 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В школе Михаила Ведерникова интересовало выполнение работ по развитию образовательных площадок: в учреждении открылись три центра «Точка роста». Они созданы в рамках региональной программы «Современная школа» национального проекта «Образование».

Благодаря современному оборудованию и технике в новых кабинетах на уроках в поселковой школе используют теперь самые современные учебные программы по физике, химии и биологии, а также реализуют различные образовательные проекты в рамках внеурочной деятельности.

С нового учебного года уроки физкультуры для учащихся проходят в отремонтированном спортзале. Помещение было приведено в нормативное состояние благодаря реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Михаил Ведерников положительно оценил новые возможности школы в части обучения и воспитания детей и отметил системный подход руководства района к модернизации образовательного учреждения — ремонт и обновление материально-технической базы Локнянской школы продолжается несколько лет. Уже два года в школе работают кабинеты «Цифровая образовательная среда», а в прошлом году благодаря сотрудничеству правительства Псковской области и компании «Газпром» здесь был открыт современный стадион по программе «Газпром — детям» .

Михаил Ведерников спросил у директора о неотложных нуждах школы. Анжелика Захарова сообщила о необходимости капитального ремонта крыши здания. Ориентировочная стоимость работ — порядка 15 млн рублей. Михаил Ведерников сообщил, что решить этот вопрос планируется в том числе за счет федеральных средств. Заявка от области на привлечение финансирования уже прошла предварительный отбор в Министерстве просвещения РФ.

По окончании осмотра Михаил Ведерников подарил школьной библиотеке книги: «Псковские сказки» и серию «Без срока давности». Анжелика Захарова поблагодарила главу региона и отметила, что книги будут полезны для воспитания подрастающего поколения.

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