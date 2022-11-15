Более полумиллиона туристов посетили Пушкинский заповедник

12:20, 15 ноября 2022, ПАИ

Более полумиллиона туристов посетили Пушкинский заповедник в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации его директор Георгий Василевич.

«Мы в этом году заметили очень серьезный наплыв туристов. И летом, и осенью. Вместо 400 тысяч человек, которых мы ожидали, сегодня уже 576 тысяч. К концу года, предполагаем, цифра будет близка к 600 тысячам», - отметил Василевич.

Он также уточнил, что 20 % приезжих - школьные группы, примерно столько же - пенсионеры. К тому же зачастую туристы возвращаются в заповедник не один раз. «Причем мы сознательно вместе с профсоюзами нацелены на категорию пожилых людей. Мы делаем программы, которые нацелены именно на людей старшего возраста», - добавил Георгий Василевич.