Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Более полумиллиона туристов посетили Пушкинский заповедник

Более полумиллиона туристов посетили Пушкинский заповедник в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации его директор Георгий Василевич.

«Мы в этом году заметили очень серьезный наплыв туристов. И летом, и осенью. Вместо 400 тысяч человек, которых мы ожидали, сегодня уже 576 тысяч. К концу года, предполагаем, цифра будет близка к 600 тысячам», - отметил Василевич.

Он также уточнил, что 20 % приезжих - школьные группы, примерно столько же - пенсионеры. К тому же зачастую туристы возвращаются в заповедник не один раз. «Причем мы сознательно вместе с профсоюзами нацелены на категорию пожилых людей. Мы делаем программы, которые нацелены именно на людей старшего возраста», - добавил Георгий Василевич.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 ноября 2022

Итоги турсезона в Пушкинском заповеднике обсудят в медиацентре ПАИ
15 ноября 2022

Усадьбу Римского-Корсакова планируют отремонтировать до апреля 2023 года
14 ноября 2022

Реставрацию Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре начнут в этом году
14 ноября 2022

Псковский музей-заповедник принял участие в работе международного форума
13 ноября 2022

До концерта в филармонии осталось меньше недели
13 ноября 2022

Островский клуб цветоводов отметил 15-летний юбилей
13 ноября 2022

Идрицкий ансамбль прошёл в следующий тур шоу «Поём на кухне всей страной»
13 ноября 2022

В Великих Луках состоялся благотворительный бал

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...