Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Георгий Василевич оценил эффективность «Пушкинской карты»

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич сообщил, что удовлетворен работой программы «Пушкинская карта». Об этом он рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Безусловно, в этом году мы поработали очень хорошо по развитию поездок по «Пушкинской карте». Прежде всего, это связано с работой с комитетом и с нашими партнёрами в банке. Удалось сделать максимум из того, что было возможно. Сложность в том, что до нас надо доехать», — рассказал Георгий Василевич. 

Также директор Пушкинского заповедника обратил внимание на то, что такую карту нужно выдавать вместе с паспортом. «Для целого ряда детей, особенно живущих в деревнях, эта процедура бывает очень сложной. Иногда они даже с помощью учителей не понимают, как оформить эту карту». 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 ноября 2022

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области
15 ноября 2022

Псковичей призвали достать вещи с чердака и помочь животным
15 ноября 2022

Георгий Василевич оценил эффективность «Пушкинской карты»
15 ноября 2022

Поступила первая заявка в номинации «Событие» премии «Народное признание»
15 ноября 2022

Банк России выпустит монеты с Антошкой из «Веселой карусели»
15 ноября 2022

Итоги турсезона в Пушкинском заповеднике обсудят в медиацентре ПАИ
15 ноября 2022

Лидером по индексу цитируемости на прошлой неделе стал «Первый Псковский»
15 ноября 2022

ПФР разъяснил правила назначения доплаты пенсионерам с иждивенцами

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...