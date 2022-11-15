Георгий Василевич оценил эффективность «Пушкинской карты»

12:50, 15 ноября 2022, ПАИ

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич сообщил, что удовлетворен работой программы «Пушкинская карта». Об этом он рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Безусловно, в этом году мы поработали очень хорошо по развитию поездок по «Пушкинской карте». Прежде всего, это связано с работой с комитетом и с нашими партнёрами в банке. Удалось сделать максимум из того, что было возможно. Сложность в том, что до нас надо доехать», — рассказал Георгий Василевич.

Также директор Пушкинского заповедника обратил внимание на то, что такую карту нужно выдавать вместе с паспортом. «Для целого ряда детей, особенно живущих в деревнях, эта процедура бывает очень сложной. Иногда они даже с помощью учителей не понимают, как оформить эту карту».