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Общество

Георгий Василевич рассказал о кадровой работе в Пушкинском заповеднике

Раньше специалисты одного профиля и уровня получали одинаковую зарплату, сегодня все не так. В музеях оплата труда привязана к зарплате по области, есть верхняя планка, рассказал директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Вопрос об обеспечении кадрами - это то, над чем мы работаем в связи с появлением представительства музея в городе... Одна из задач - привить интерес студентам и учащимся для проведения экскурсий для сверстников. Начинаем двигаться в этом направлении. С университетом подписано разностороннее соглашение. Это будет не быстро и не сразу, но тут тоже есть свет в конце туннеля. Одновременно мы привлекаем специалистов, которые участвуют в научно-практических конференциях», - рассказал Георгий Василевич.

Он уточнил, что музею-заповеднику «Михайловское» необходимы сотрудники более чем 70 специальностей.

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