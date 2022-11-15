Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Сохранение культурного наследия Псковской земли обсудят на конференции

VIII заседание ежегодной научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» пройдет в Пскове 18 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «ЮНЕСКО Псков».

Конференция будет проходить в главном зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2), регистрация начнется в 9:30. 

В работе примут участие представители органов охраны объектов культурного наследия, ведущие специалисты музеев, преподаватели учебных заведений, а также архитекторы, историки, искусствоведы, эксперты, которые занимаются вопросами изучения и воссоздания архитектурного наследия.

Прозвучат доклады на такие темы, как: «Сохранение объектов культурного наследия церковного значения», «Культурное наследие Псковской земли в повестке развития волонтерства в молодежной среде (проекта PROдвигай свой край)», «Итоги работ по сохранению объекта культурного наследия «Церковь Михаила Архангела
с колокольней, XIV в.» из списка ЮНЕСКО», «Дополнительные сведения о деятельности Ю. П. Спегальского в послевоенный период», «Комплексы фрагментов монументальной живописи в коллекциях Псковского музея-заповедника. Проблемы и перспективы хранения и экспонирования» и так далее.

Организаторами являются комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области и научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 ноября 2022

Пушкинский заповедник начал подготовку к празднику поэзии
15 ноября 2022

Георгий Василевич оценил эффективность «Пушкинской карты»
15 ноября 2022

Более полумиллиона туристов посетили Пушкинский заповедник
15 ноября 2022

Итоги турсезона в Пушкинском заповеднике обсудят в медиацентре ПАИ
15 ноября 2022

Усадьбу Римского-Корсакова планируют отремонтировать до апреля 2023 года
14 ноября 2022

Реставрацию Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре начнут в этом году
14 ноября 2022

Псковский музей-заповедник принял участие в работе международного форума
13 ноября 2022

До концерта в филармонии осталось меньше недели

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...