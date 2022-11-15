Сохранение культурного наследия Псковской земли обсудят на конференции

13:50, 15 ноября 2022, ПАИ

VIII заседание ежегодной научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» пройдет в Пскове 18 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «ЮНЕСКО Псков».

Конференция будет проходить в главном зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2), регистрация начнется в 9:30.

В работе примут участие представители органов охраны объектов культурного наследия, ведущие специалисты музеев, преподаватели учебных заведений, а также архитекторы, историки, искусствоведы, эксперты, которые занимаются вопросами изучения и воссоздания архитектурного наследия.

Прозвучат доклады на такие темы, как: «Сохранение объектов культурного наследия церковного значения», «Культурное наследие Псковской земли в повестке развития волонтерства в молодежной среде (проекта PROдвигай свой край)», «Итоги работ по сохранению объекта культурного наследия «Церковь Михаила Архангела

с колокольней, XIV в.» из списка ЮНЕСКО», «Дополнительные сведения о деятельности Ю. П. Спегальского в послевоенный период», «Комплексы фрагментов монументальной живописи в коллекциях Псковского музея-заповедника. Проблемы и перспективы хранения и экспонирования» и так далее.

Организаторами являются комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области и научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры.