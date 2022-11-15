Псковский агроколледж назвали лучшим учреждением профобразования

15:16, 15 ноября 2022, ПАИ

Псковский агротехнический колледж занял первое место в главной номинации на ХХI Смотре-конкурсе учреждений профессионального образования города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В этом году в нем приняли участие семь учреждений: Институт образования и социальных наук Псковского государственного университета, Псковский политехнический колледж, Псковский агротехнический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум, Псковский медицинский колледж, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Победителей определяли в 6 номинациях. В номинации «Лучшее учреждение профессионального образования» первое место занял Псковский агротехнический колледж. Коллектив награжден ценным призом.

«Лучшая организация работы по патриотическому воспитанию молодежи проводится в Псковском агротехническом колледже», — говорится в сообщении. Здесь активную работу ведет юнармейский патриотический отряд «Звезда», носящий имя Дениса Зинкевича. Второе место в этой номинации занял Псковский политехнический колледж, третье - Псковский кооперативный техникум.

В этом году второй раз была организована номинация на лучшую работу в молодежной среде по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, призванная выявить перспективные общественные инициативы в сфере межнациональных отношений, укрепления единства российской нации, этнокультурного развития народов России. В этой номинации первое место занял Псковский кооперативный техникум, вторым стал Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В номинации на лучшее студенческое объединение первое место было присуждено Псковскому агротехническому колледжу, а именно студенческому спасательному отряду Всероссийского студенческого корпуса спасателей «ПАК». Отряд принял участие в конкурсе впервые, хотя корпус спасателей успешно функционирует на базе Псковского агротехнического колледжа с 2019 года. Второе место завоевал совет студенческих инициатив Псковского кооперативного техникума, третье - творческое молодежное волонтерское объединение «Альфард» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В номинации на лучшее студенческое СМИ выиграл Институт образования и социальных наук ПсковГУ, представивший оригинальные и разноплановые публикации студентов в соцсети «ВКонтакте». Второе место занял Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, третье место - Псковский агротехнический колледж.

В номинации на лучшую организацию добровольческой деятельности лучшим признано волонтерское движение Псковского агротехнического колледжа, второе и третье места присуждены Псковскому медицинскому колледжу и Псковскому кооперативному техникуму.

По решению конкурсной комиссии за большой вклад в организацию воспитательной работы и содержательного досуга студентов были награждены руководитель волонтерского движения Псковского агротехнического колледжа Наталия Фуфаева и руководитель по воспитательной работе Псковского кооперативного техникума Екатерина Савичева.

Отметим, что смотр-конкурс проходит в Пскове с 2002 года. Его организатором выступает комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Цель конкурса - привлечение студентов к общественно-полезной деятельности во внеучебное время, реализация творческого потенциала молодежи, патриотическое воспитание и поддержка инициатив учреждений профессионального образования.