Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский агроколледж назвали лучшим учреждением профобразования

Псковский агротехнический колледж занял первое место в главной номинации на ХХI Смотре-конкурсе учреждений профессионального образования города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

В этом году в нем приняли участие семь учреждений: Институт образования и социальных наук Псковского государственного университета, Псковский политехнический колледж, Псковский агротехнический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум, Псковский медицинский колледж, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. 

Победителей определяли в 6 номинациях. В номинации «Лучшее учреждение профессионального образования» первое место занял Псковский агротехнический колледж. Коллектив награжден ценным призом.

«Лучшая организация работы по патриотическому воспитанию молодежи проводится в Псковском агротехническом колледже», — говорится в сообщении. Здесь активную работу ведет юнармейский патриотический отряд «Звезда», носящий имя Дениса Зинкевича. Второе место в этой номинации занял Псковский политехнический колледж, третье - Псковский кооперативный техникум.

В этом году второй раз была организована номинация на лучшую работу в молодежной среде по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, призванная выявить перспективные общественные инициативы в сфере межнациональных отношений, укрепления единства российской нации, этнокультурного развития народов России. В этой номинации первое место занял Псковский кооперативный техникум, вторым стал Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В номинации на лучшее студенческое объединение первое место было присуждено Псковскому агротехническому колледжу, а именно студенческому спасательному отряду Всероссийского студенческого корпуса спасателей «ПАК». Отряд принял участие в конкурсе впервые, хотя корпус спасателей успешно функционирует на базе Псковского агротехнического колледжа с 2019 года. Второе место завоевал совет студенческих инициатив Псковского кооперативного техникума, третье - творческое молодежное волонтерское объединение «Альфард» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В номинации на лучшее студенческое СМИ выиграл Институт образования и социальных наук ПсковГУ, представивший оригинальные и разноплановые публикации студентов в соцсети «ВКонтакте». Второе место занял Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, третье место - Псковский агротехнический колледж.

В номинации на лучшую организацию добровольческой деятельности лучшим признано волонтерское движение Псковского агротехнического колледжа, второе и третье места присуждены Псковскому медицинскому колледжу и Псковскому кооперативному техникуму.

По решению конкурсной комиссии за большой вклад в организацию воспитательной работы и содержательного досуга студентов были награждены руководитель волонтерского движения Псковского агротехнического колледжа Наталия Фуфаева и руководитель по воспитательной работе Псковского кооперативного техникума Екатерина Савичева.

Отметим, что смотр-конкурс проходит в Пскове с 2002 года. Его организатором выступает комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Цель конкурса - привлечение студентов к общественно-полезной деятельности во внеучебное время, реализация творческого потенциала молодежи, патриотическое воспитание и поддержка инициатив учреждений профессионального образования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 ноября 2022

170 млн рублей на соцвыплаты направили в районы Псковской области

15 ноября 2022

1600 домов построили псковичи с начала года
15 ноября 2022

Салон красоты BabaBarber в Пскове пополнил список кандидатов на «Народное признание»
15 ноября 2022

13 модульных постов скорой помощи построят в Псковской области
15 ноября 2022

Александр Котов не получал жалоб на организацию мобилизации
15 ноября 2022

Госдума приняла закон о пособии для беременных и семей с детьми
15 ноября 2022

Пскович попросил депутата спасти конюшню в деревне Богданово
15 ноября 2022

Пост станции скорой помощи отремонтировали в Новосокольниках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...