За долг перед дочерью на псковича завели уголовное дело

13:37, 15 ноября 2022, ПАИ

Уголовное дело завели на мужчину за уклонение от уплаты алиментов на свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Его задолженность составила около 80 тысяч рублей. Мужчина был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Правонарушителю назначили наказание в виде обязательных работ, однако он их отбывать не стал и продолжал уклоняться от уплаты алиментов.

На основании данного факта судебный пристав возбудил уголовное дело по статье 157 УК РФ. Санкции статьи предусматривают исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.