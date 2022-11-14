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Спорт

Псковские кикбоксеры стали призерами турнира в Петербурге

Псковские кикбоксеры заняли призовые места в турнире «Кубок Петра», который проходил в Санкт-Петербурге с 10 по 13 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество-Псковская область»

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 12 регионов России в дисциплине фулл-контакт.

Команду Псковской области представляли спортсмены из Пскова (региональное отделение общества «Динамо»),  Великих Лук (спортивный клуб «Витязь»), Струг Красных (спортивный клуб «Боец»). Они завоевали две золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей.

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