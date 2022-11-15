Пушкинский заповедник начал подготовку к празднику поэзии

14:30, 15 ноября 2022, ПАИ

Пушкинский музей-заповедник уже начал готовиться к празднику пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом сообщил директор музея Георгий Василевич на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Начали готовиться даже к 225-летию со дня рождения поэта, потому что программа правительства РФ уже определилась. Среди центральных событий года – праздник поэзии», — отметил Георгий Василевич.

По его словам, уже состоялась встреча с директором Большого театра Владимиром Уриным, который был в Псковской области летом 2022 года.

«Есть обоюдное намерение в рамках праздника показать концерт, состоящий из увертюр и опер на пушкинские темы. Во второй день мы покажем фрагменты из балетного спектакля «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». Таким образом мы покажем, чем Пушкин известен людям, которые не знают русского языка», — продолжил Георгий Василевич.

Он отметил, что за пределами России Пушкина знают именно по оперным спектаклям. «Надеюсь, что этот проект состоится. Он не из дешёвых, поэтому и Большой театр, и мы пытаемся найти тех, кто его поддержал бы. Но если это состоится — это будет серьезный подарок для всех», — сказал директор Пушкинского заповедника.

Также Георгий Василевич сообщил, что праздник поэзии в этом году предполагает украсить своим участием Калининградская область. Уже состоялась встреча с министром культуры региона.