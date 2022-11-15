Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области

14:05, 15 ноября 2022, ПАИ

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За время пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 942 пациента. Всего за это время зафиксировано 125 374 случая заражения коронавирусом, за сутки – 19. Выздоровело еще 15 человек, всего - 123 157.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: