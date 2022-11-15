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Общество

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона. 

За время пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 942 пациента. Всего за это время зафиксировано 125 374 случая заражения коронавирусом, за сутки – 19. Выздоровело еще 15 человек, всего - 123 157. 

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

  • Псков – 41033/10
  • Великие Луки – 18216/3
  • Великолукский район –  2848/1
  • Дедовичский район – 3082/1
  • Новоржевский район – 1352/2
  • Печорский район – 2978/1
  • Себежский район – 2993/1.
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