Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области
Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За время пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 942 пациента. Всего за это время зафиксировано 125 374 случая заражения коронавирусом, за сутки – 19. Выздоровело еще 15 человек, всего - 123 157.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков – 41033/10
- Великие Луки – 18216/3
- Великолукский район – 2848/1
- Дедовичский район – 3082/1
- Новоржевский район – 1352/2
- Печорский район – 2978/1
- Себежский район – 2993/1.
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