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Политика

О преференциях для новых глав районов рассказал Александр Котов

О преференциях для новых глав районов рассказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Вновь избранные главы - это у нас и Плюсский район, Иванова Наталья Леонидовна, и Гдовский район, Васильев – быстро вошли в курс дела, сейчас налаживают контакты, взаимодействие с правительством, с областным Собранием депутатов. Я пока на этой стадии, на начальной, хочу отметить их позитивную работу. Самое главное, что у них есть желание изменить жизнь в своем районе к лучшему, они стараются для этого задействовать все возможные и доступные им инструменты. Вот таким главам хочется только помогать. Те, кто пошел уже не на первый срок, знают, как это делается. И традиционно у Псковского областного Собрания в целом как у законодательного органа и у депутатов в частности конструктивные взаимоотношения и с главами, и с представительными органами местного самоуправления. Мы считаем, что таким образом только и надо работать», - подчеркнул Александр Котов.

По его словам, на первом этапе деятельности после избрания у них есть определенные преимущества и преференции. «И мы все готовы на это, потому что людям, которые только-только начинают работать во власти, все-таки нужно помогать, может быть, чуть больше, чем всем остальным. Кстати, и губернатор, когда мы вместе принимали участие в торжественной церемонии вступления в должность избранных глав, как раз об этом и говорил, что, уважаемые главы, у вас есть определенный на начальном этапе период, когда можно воспользоваться этой помощью. Такие возможности есть и у губернатора, и мы, конечно, будем помощь и поддержку оказывать. А дальше нужно строить, выстраивать планомерную работу с органами исполнительной власти, с правительством, с областным Собранием депутатов, для того чтобы работать именно планомерно. Мы, как вы сейчас совершенно справедливо сказали, неоднократно говорили об этом: нужно не в последний момент бежать и предлагать поправки к бюджету, а планомерно в течение года работать над этим – тогда все будет хорошо», - заключил Александр Котов.

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