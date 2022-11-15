Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Большая детская площадка появилась в парке Новосокольников

Фото: Официальный Telegram-канал региона

Новый игровой комплекс появился в парке «Летний сад» в Новосокольниках. Новое место досуга осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда в муниципалитет, сообщает официальный телеграм-канал региона.

В парке появился игровой комплекс, обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны.

Летний сад – общественная территория, которая была благоустроена в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 ноября 2022

170 млн рублей на соцвыплаты направили в районы Псковской области

15 ноября 2022

1600 домов построили псковичи с начала года
15 ноября 2022

Салон красоты BabaBarber в Пскове пополнил список кандидатов на «Народное признание»
15 ноября 2022

13 модульных постов скорой помощи построят в Псковской области
15 ноября 2022

Александр Котов не получал жалоб на организацию мобилизации
15 ноября 2022

Госдума приняла закон о пособии для беременных и семей с детьми
15 ноября 2022

Пскович попросил депутата спасти конюшню в деревне Богданово
15 ноября 2022

Пост станции скорой помощи отремонтировали в Новосокольниках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...