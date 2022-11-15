Большая детская площадка появилась в парке Новосокольников
Новый игровой комплекс появился в парке «Летний сад» в Новосокольниках. Новое место досуга осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда в муниципалитет, сообщает официальный телеграм-канал региона.
В парке появился игровой комплекс, обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны.
Летний сад – общественная территория, которая была благоустроена в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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