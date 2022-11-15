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Общество

Путепровод может появиться на улице Советской Армии в Пскове

Фото здесь и далее: Борис Елкин

Путепровод через железную дорогу может появиться в створе улицы Советской Армии в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

«Вместе с начальником УГХ Александром Грацким и общественником Сергеем Самокишем посетил район Лепеши. Проблемных вопросов достаточно, но не все так драматично. Есть ухоженные дворы и хорошие дороги», — рассказал Борис Елкин. 

Он обратил внимание на отремонтированную улицу 1-ю Поселочную и новые тротуары вдоль Советской Армии. Глава Пскова указал на необходимость улучшить качество уборки.

В следующем году обновят еще 1,3 км дорог: улицы Лепешинского, Солнечную и проезд до Шелгунова. Чтобы машины не парковались на газонах, планируется сделать парковку.

Борис Елкин отметил, что также проработают вопрос обустройства тротуаров на путях движения пешеходов. «Обращений по поводу качества пешеходной зоны очень много», — сказал он.

«Вид портят заброшенные ларьки и пустырь у общежитий. Договорились, что контейнерную площадку очистим от покрышек и сучьев. А весной проведем вместе с жителями субботник: выкосим траву и спилим старые деревья. Наведем порядок и с НТО. Постепенно уходим от репутации бесперспективной окраины», — заключил глава Пскова. 

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