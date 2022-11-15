Об идее введения военной подготовки в школах высказался Александр Котов

15:51, 15 ноября 2022, ПАИ

Ничего плохого в начальной военной подготовке в школе нет, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 15 ноября.

«Если раньше часто были обращения помочь откосить от срочной службы в армии, то сейчас, я для себя с большим удивлением это фиксирую, на протяжении ряда лет есть целая масса обращений с просьбами посодействовать призыву на срочную службу, например именно в 76-ю дивизию ВДВ. Вот это уже не вызывает удивления. Но так поменялось отношение к Вооруженным силам, так поменялось отношение у людей к обороноспособности, к службе в армии. Чтобы это было на постоянной основе, в школе, я считаю, необходима начальная военная подготовка. Ничего плохого не было в том, когда это преподавали», - сказал Александр Котов.

Он вспомнил, что тоже проходил в школе начальную военную подготовку. «У нас был отставной военный, который преподавал нам основы. Было интересно. Мы к этому относились с такой заинтересованностью и понимали, что рано или поздно нам тоже придется стать защитниками либо проходя срочную службу, либо, может быть, кто-то для себя выбрал военное училище и пошел служить в Вооруженные силы. И мне кажется, что люди, которые прошли в школе эту начальную военную подготовку, так сказать, морально более устойчивые, в том числе и перед такими операциями, например, как частичная мобилизация. Так что я всецело поддерживаю. Сейчас начинают говорить: кто будет преподавать, программы нет… Была бы цель, которую мы хотим себе поставить и реализации которой хотим добиться, найдутся те, кто будет преподавать, и программу напишут ту, которая принесет пользу, и никакой тут страшной милитаризации школы и близко нет, и в помине нет. Но зато люди, школьники будут уже частично готовы к службе в Вооруженных силах», - подытожил Александр Котов.