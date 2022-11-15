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Общество

Электронные паспорта для коров ввели в Новосокольническом районе

Фото здесь и далее: ПоСД

У каждой коровы сельскохозяйственного предприятия «Красное знамя», расположенного в Новосокольническом районе, есть электронный паспорт. Сегодня парламентарии побывали там вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов. 

Благодаря электронному документу, любую из коров можно найти в картотеке компьютера и получить все данные о животном с рождения. Всего на предприятии насчитывается 3760 коров, в том числе дойное стадо – более двух тысяч голов.

«Технология доения представлена роботизированной каруселью на 60 мест, которая способна доить 360 коров в час», — рассказал о принципе современного предприятия депутат Андрей Козлов, начинавший реализацию этого проекта в 2019 году. По его словам, самые современные технологии применяются здесь и при содержании животных, что позволяет создать оптимальный комфорт.

Благодаря современной технологии надоенное молоко не контактирует с воздухом.

Депутат Госдумы Александр Козловский предложил Михаилу Ведерников попробовать продукцию предприятия: пастеризованное и непастеризованное молоко. Председатель областного комитета по сельскому хозяйству Николай Романов обратил внимание, что оборудование для переработки было приобретено на средства регионального гранта по проекту «Агростартап».

«Очень серьёзная помощь оказывается сельхозпредприятиям со стороны правительства области», — отметил руководитель профильного комитета. «Оборудование российского производства?» - уточнил губернатор, на что получил положительный ответ.

В ходе осмотра территории предприятия Андрей Козлов попросил отремонтировать участок дороги, который ведёт к предприятию, и предложил сделать это за счёт средств на содержание дорожной сети. Михаил Ведерников поручил Николаю Романову проработать этот вопрос.

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