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Политика

У Борис Елкина огромный потенциал и стремление работать - Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» дал оценку работе главы Пскова Бориса Елкина.

«Я вижу, что у Бориса Андреевича есть потенциал стать настоящим серьезным главой, способным взять всю полноту ответственности за положение дел в областном центре. Вот такой потенциал я вижу. Он еще далеко не раскрыт. Во-первых, рано еще давать оценки: все-таки не так много времени прошло, а полноценно в роли единоличного главы города Пскова он выступает совсем недавно. И когда была торжественная церемония его вступления в должность, я как раз сказал о том, какова эта модель, плоха она или хороша, во многом главным образом будет зависеть от его личной работы как главы города Пскова. Все инструменты у него для этого есть: у него есть поддержка со стороны губернатора, со стороны исполнительных органов власти. Мы ему в областном Собрании всегда готовы оказать помощь, консультационную, какую угодно, если надо, готовы отреагировать на законодательные инициативы, если они будут полезными не только для Пскова, но и для всего региона. Если он этим потенциалом правильно воспользуется и задействует все инструменты, то у него все получится», - сказал Александр Котов.

Он также добавил, что видит «огромное стремление работать». «Он готов обращать внимание, в том числе, даже на мелочи. Но нет предела совершенству, всегда нужно учиться, перенимать положительный опыт, советоваться. Кстати, Борис Андреевич – один из тех, кто не чурается спросить, если чего-то не знает, не чурается получить какие-то советы, проконсультироваться. Пока мне его подход нравится. Посмотрим, как это будет на практике», - заключил Александр Котов.

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