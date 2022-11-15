В псковском детсаду собрали тёплые вещи для мобилизованных

17:21, 15 ноября 2022, ПАИ

Гуманитарную помощь для бойцов, находящихся в зоне СВО, собрали в псковском детском садике № 45 «Родничок» совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего из детского сада и ОНФ передали 12 коробок с необходимыми вещами для военнослужащих, в том числе тёплую одежду, спальные коврики, медикаменты, а также предметы первой необходимости и личной гигиены.

Отмечается, что родители детей и воспитатели детского сада совместно с ОНФ смогли собрать груз за две недели. Кроме того, дети отправили бойцам СВО письма и рисунки.