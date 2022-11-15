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Общество

Высаживать детей без билетов из поездов запретил Минтранс

Министерство транспорта РФ запретило высаживать из поездов детей младше 16 лет, не имеющих билета. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. 

«По инициативе Генеральной прокуратуры Минтрансом России утверждены новые Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, устанавливающие запрет удаления из поездов безбилетных граждан, не достигших 16-летнего возраста», - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что запрет установлен в пункте 103 этого документа. «При этом на перевозчика возлагается обязанность по передаче несовершеннолетних органам полиции», - добавили в Генпрокуратуре, передает ТАСС. 

Данный приказ 27 октября зарегистрирован Минюстом России и вступает в силу с 1 сентября 2023 года. «В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних до этого времени ОАО «РЖД» ориентировало пригородные пассажирские компании на выполнение персоналом аналогичных приказу требований в случае обнаружения в поезде безбилетных детей», - сообщили в надзорном ведомстве. 

Ранее Генпрокуратура обратилась в правительство и Минтранс России с предложением о защите прав несовершеннолетних, следующих железнодорожным транспортом без сопровождения взрослых. Часть 2 статьи 20 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» устанавливает запрет на принудительную высадку отказавшихся от оплаты проезда лиц, не достигших 16-летия. Но в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом федеральное законодательство такого запрета не содержало, что ставило под угрозу жизнь и здоровье детей. 

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