Опочанка оштрафована за оскорбления по национальному признаку

17:15, 15 ноября 2022, ПАИ

46-летняя жительница города Опочки заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей за оскорбление человека по национальному признаку. Дело об административном правонарушении рассмотрел районный суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В одном из сетевых магазинов нетрезвая женщина оскорбила мужчину-кассира с упоминанием национальности в присутствии посетителей. Отмечается, что она также использовала нецензурную брань.

Опочецкий районный суд признал женщину виновной по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».