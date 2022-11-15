Сергей Колосов избран руководителем профсоюзной первички спортшколы «Олимп»

18:05, 15 ноября 2022, ПАИ

Избран новый председатель первичной профсоюзной организации спортивной школы «Олимп» в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, им стал заместитель директора учреждения Сергей Колосов.

«Уверен, что трудовой коллектив сделал очень верный выбор. Сергей Колосов – наш профсоюзный товарищ, он из той категории людей, которые не сидят на месте. Уже намечено много планов по обучению, по культурно-массовым, спортивным мероприятиям, по поддержке молодёжи», - сказал председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Игорь Иванов отметил, что также налажен профессиональный диалог с руководителем учреждения Артуром Акавовым.

«Наша профсоюзная семья прирастает, в том числе качественно и профессионально», – добавил лидер регионального профсоюзного движения.