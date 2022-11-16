Семьям мобилизованных псковичей передали билеты в театр

11:38, 16 ноября 2022, ПАИ

Пригласительные билеты на безвозмездной основе Центру помощи семьям мобилизованных и военнослужащих передаёт Псковский театр драмы каждый месяц. Такое решение принял художественный руководитель Дмитрий Месхиев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Большая часть - это билеты на детские спектакли или постановки для семейного просмотра, но и есть и пригласительные для более взрослой аудитории.

«Вопроса о том, помогать или не помогать, перед театром не стояло. Единственный вопрос, который мы решали: чем конкретно театр может помочь и тем, кто находится там, и тем, кто здесь», - отметил Дмитрий Месхиев.

Ранее сообщалось, что Псковский театр драмы будет перечислять средства на оказание помощи бойцам, которые участвуют в СВО. Дмитрий Месхиев призвал госучреждения и частные компании, которым небезразлична судьба страны, поддержать акцию.