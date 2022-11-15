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Вечер поэзии Артёма Тасалова пройдёт в библиотеке Пскова

20 ноября в 15 часов в центральной городской библиотеке пройдёт вечер поэзии Артёма Тасалова.

«Поэтическая лодочка Артёма Тасалова мечется между небом и землей, явно уходя от тленной скучной земли в божественные небеса. Быть может, его поэзии не хватает земных деталей, земной пыли, но зато в его поэзии слышен плеск журавлиных, а может быть, иногда и ангельских крыльев», — отмечают друзья-поэты.

Все стихи Артёма Тасалова складываются в его лирическую биографию. Когда Артём Тасалов пишет о Пскове (например, в книге «Жасмин изумляет»), он размышляет о мироздании как таковом. Метафизический опыт поэта универсален и потому вызывает интерес у музыкантов и вокалистов.

В творческом вечере памяти поэта примут участие музыканты из Пскова — преподаватели ДМШ № 5 Игорь Никитин и Дарина Дугина, а также Арсений Зимин, лауреат международных конкурсов и обладатель премии «Молодые дарования России – 2022».

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