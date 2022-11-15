Псковские школьники встретились с соавтором повести «Была деревня Красуха»

19:50, 15 ноября 2022, ПАИ

Во вторник, 15 ноября, в военно-патриотическом центре «Патриот» в рамках проекта «Без срока давности» состоялась встреча учащихся средней общеобразовательной школы № 24 с историком, краеведом, соавтором повести «Была деревня Красуха» Валерием Яковлевым.

Он рассказал школьникам о трагической судьбе деревни Красуха. В огне погибло 280 мирных жителей — дети, женщины и старики. Деревня была полностью сожжена. После войны она не восстановилась.

Учащиеся смогли познакомиться с письмами, увидеть собранные порховскими школьниками фотографии погибших жителей.

Школьникам был показан документальный фильм «Была на земле деревня Красуха», снятый Центральной студией документальных фильмов в 1969 году. В ходе встречи Валерий Александрович передал в фонд школьной библиотеки повесть «Была деревня Красуха».

Отметим, что деревня Красуха вместе с жителями была сожжена немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1943 года.