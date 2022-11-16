Безнаказанное воровство: бобры атакуют дачников в Псковской области
В Псковской области на дачном участке петербуржцев бобры своровали дрова, сообщает группа «78 | НОВОСТИ» в соцсети «ВКонтакте».
Жители Северной столицы, дача которых расположена в Псковской области, рассказывают, что грызуны не дают им спокойно жить. Животные валят деревья — падающие стволы ломают заборы и обрывают провода.
«К зиме готовятся», — предполагают пострадавшие.
Чтобы таких случаев было меньше, специалисты дали советы, как подготовить дачу к зиме.
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