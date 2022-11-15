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Общество

Одарённые дети из города Великие Луки стали победителями

Стали известны имена обладателей ежегодной премии среди одарённых детей и молодёжи в области культуры и искусства Псковской области, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В номинации «Музыкальное искусство» победителями стали обучающиеся по программам дополнительного образования. Призёры Мария Богомолова, Елисей Альт, София Гусейнова играют на фортепиано, а на направлении вокального исполнительства обладателями премии стали Мария Куранова и Серафим Федоров.

Награждение лауреатов премии состоится 18 ноября 2022 года в 17:00 в концертном зале ДМШ № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова.

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