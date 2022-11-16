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Общество

Строительство ФАПа продолжается в Гдовском районе

В Тупицино продолжается строительство фельдшерско-акушерского пункта, сообщает газета «Гдовская заря».

«Начали быстро, а закончить никак не могут», — сетуют на подрядчика местные жители, которые с нетерпением ждут сдачи в эксплуатацию нового ФАПа.

Критика обоснованная, ведь работы подрядной организацией ООО «ИСП-Групп» были начаты ещё осенью прошлого года — был залит фундамент и сделана канализация. Сроки исполнения контракта уже нарушены. По данному вопросу ведётся претензионная работа. Работы продвигаются, но в срок уложиться подрядчику не удалось.

«Данный объект под постоянным контролем как у волостной, так и у районной администрации. Здание уже под крышей, установлены окна и двери. Сейчас строители ждут поставки материалов для внутренней отделки помещений», — пояснила глава администрации сельского поселения «Чернёвская волость» Любовь Авдейчик.

На данный момент территория около фельдшерско-акушерского пункта обнесена забором. Также на территории до холодов и морозов должна быть благоустроена парковочная площадка для посетителей.

Новый срок выполнения работ — декабрь 2022 года. Жители надеятся, что в этот раз подрядчик справится с возложенными на него обязательствами вовремя и в новом, 2023 году фельдшер Наталья Эльп начнёт работу в стенах нового фельдшерско-акушерского пункта.

Напомним, что в Псковской области ведётся строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Общий процент готовности фельдшерско-акушерских пунктов составляет порядка 60 % . Строительство идёт в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения на территории Псковской области.

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