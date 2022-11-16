Единое детское пособие: Минтруд подготовил правила его назначения

22:35, 15 ноября 2022, ПАИ

Минтруд РФ представил правила назначения единого детского пособия для семей с низкими доходами, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

«Проект постановления разработан в связи с поручением президента о выстраивании целостной системы поддержки семей с детьми и с принятием законопроекта о введении с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Выплаты будут назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что при назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия.

При расчёте доходов семьи учитываются следующие виды доходов: доходы от трудовой деятельности, от предпринимательства и самозанятости, пенсии, стипендии, меры соцподдержки, алименты, доходы от банковских вкладов, от выигрышей, от продажи и сдачи в аренду имущества, доходы, полученные за рубежом.

При этом ряд выплат учитываться не будет. В частности, не будут учитываться выплаты по социальному контракту, средства маткапитала, доходы мобилизованных, налоговые вычеты и ряд других выплат.

В министерстве уточнили, что выплаты могут получить семьи, которые одновременно владеют одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 квадратных метров, одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 квадратных метров, одной дачей, одним гаражом или машино-местом.

Также семья может владеть земельным участком, одним нежилым помещением, автомобилями, мотоциклом, одной единицей самоходной техники младше 5 лет или двумя, если самоходное транспортное средство получено в качестве меры социальной поддержки, одним катером или моторной лодкой младше 5 лет, сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

При этом если недвижимое имущество находится в долевой собственности среди собственников (не только членов семьи заявителя), то учитываются только доли от 1/3 и больше. Не учитывает имущество детей под опекой либо находящееся под арестом, имущество, в отношении которого установлен запрет на регистрационные действия, а также предоставленное в качестве меры поддержки.

Кроме того, при назначении пособий используется правило нулевого дохода. Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии) или если отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. При этом правило нулевого дохода не распространяется на мобилизованных в настоящий момент граждан, а также на коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.