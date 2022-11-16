Уборку на территории полигона ТБО провели в Острове
Сегодня центр добровольчества при ЦК «Юбилейный» организовал выезд волонтёров в район полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщает газета «Островские вести».
Юноши во второй половине дня убирали мусор вдоль Порховского шоссе в санитарной зоне полигона. Они прибрали территорию площадью примерно семь гектаров.
«Ребята поработали на славу, молодцы», — оценил деятельность добровольцев руководитель областной экологической организации «Зелёный крест» Василий Иванов.
Собранный мусор будет утилизирован на территории полигона ТБО.
Комментарии: 0 Обсудить >>>