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Общество

Уборку на территории полигона ТБО провели в Острове

Сегодня центр добровольчества при ЦК «Юбилейный» организовал выезд волонтёров в район полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщает газета «Островские вести».

Юноши во второй половине дня убирали мусор вдоль Порховского шоссе в санитарной зоне полигона. Они прибрали территорию площадью примерно семь гектаров.

«Ребята поработали на славу, молодцы», — оценил деятельность добровольцев руководитель областной экологической организации «Зелёный крест» Василий Иванов.

Собранный мусор будет утилизирован на территории полигона ТБО.

 

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