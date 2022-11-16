Международный день борьбы с анорексией отмечается сегодня

07:24, 16 ноября 2022, ПАИ

16 ноября во всём мире отмечается Международный день борьбы с анорексией, сообщает calend.ru. Известна эта дата и как «День без диет» и отмечается с 2005 года.

Первые описания проявления этого тяжёлого нервного заболевания, приводящего к полному истощению организма и способному привести к летальному исходу, приходится на XVII век. Оно принадлежит английскому врачу Ричарду Мортону.

Однако, в тот период нервная анорексия была большой редкостью. Она начала превращаться в своего рода бич молодых женщин и девушек (мужчины страдают от этого заболевания гораздо реже) уже в XX веке.

Большую роль в распространении нервной анорексии сыграло само общество, устанавливающее стандарты моды и красоты. Исчезновение с обложек модных журналов женщин с естественной красотой и фигурой, выходы на подиумы всё более стройных моделей, чей внешний вид на отдельных показах уже начинал напоминать фотографии людей, страдающих от голода, муссирование в СМИ вопросов борьбы с избыточным весом, мода на всевозможные диеты и призывы к похудению привели к тому, что начало набирать темп и распространение новое заболевание, не менее страшное, чем излишний вес и ожирение.

Нервная анорексия – заболевание, обусловленное факторами биологического, социального и психологического характера. Стоит отметить, что биологические факторы здесь занимают не первое место. Однако при совокупности их болезнь становится настоящим убийцей, при котором человек, по сути, убивает себя сам. Окружающая среда, в качестве которой могут выступать несознательные члены семьи и друзья, окружение на работе или в школе, а также и общественные стереотипы нередко способствуют формированию у человека поведения, именуемого как саморазрушающее.

Нервная анорексия проявляется как болезненное самовосприятие собственной внешности, когда страдающий заболеванием человек постоянно ощущает себя излишне полным, обладающим избыточным весом. Это подталкивает его на самые жёсткие диеты, увеличение физических нагрузок, целенаправленное голодание.

Однако избавление от избыточного веса, даже если таковой и присутствовал в начале пути, превращается в патологическое стремление, а самовосприятие собственной внешности остаётся неизменным, постоянно подталкивая к дальнейшему похудению. Диеты превращаются в самоистязание, а человек начинает походить на людей, длительное время страдавших от голода, когда кожный покров, фактически, обтягивает скелет, а мышечная масса отсутствует. Больной, при этом, продолжает отрицать свои проблемы, говорит об отсутствии аппетита и продолжает страдать от «мнимой избыточности веса».

Последняя стадия заболевания – кахексия – крайнее истощение организма, сопровождающееся необратимыми и фатальными изменениями, дистрофией внутренних органов и угнетением их функций, приводящими к смерти.

Статистика подтверждает, что нервной анорексии подвержены, прежде всего, девушки от 18 до 25 лет.