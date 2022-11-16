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Общество

Псковская инфекционная больница участвует в конкурсе

Псковская областная инфекционная клиническая больница прошла на новый этап голосования в конкурсе «Лидер качества в здравоохранении – 2022».

Представив на конкурс проект «Применение инновационных технологий в системе внутреннего качества медицинской помощи пациентам инфекционного стационар», коллектив больницы вошёл в число претендентов на звание лидера качества. Проект представили Анастасия Повторейко, Варвара Оконечникова, Самир Аль-Араби.

На участие в конкурсе было подано более 960 заявок, и лишь 103 прошли дальше на новый этап голосования, который продлится до 25 ноября. 

Всероссийский конкурс «Лидер качества в здравоохранении» – это открытый конкурс реализованных командных проектов решения актуальных проблем качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях. Для участия в конкурсе приглашаются проектные команды специалистов — научных, медицинских и иных государственных, частных и общественных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере здравоохранения.

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