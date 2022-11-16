Псковский фотограф запечатлел звёздное небо над Печорами

00:54, 16 ноября 2022, ПАИ

Фотограф Сергей Попов собрал панораму из четырёх кадров в одно фото. Получившийся результат звёздного неба над Псково-Печерской обителью фотограф опубликовал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Этот кадр я мечтал сделать уже очень давно, но обстоятельства сложились только сейчас. Небольшая облачность, кажется, даже придала изюминку изображению», — пишет Сергей Попов в описании к фотографии.

Также фотограф уточняет технические характеристики, которые он использовал: фото сделаны на Nikon D600 + Nikkor 24-120 F4, 35mm, iso5000, 10s, Seqator, PtGui, PS.