Более 2 тысяч псковичей сэкономили на упаковке посылок

08:57, 16 ноября 2022, ПАИ

За семь месяцев клиенты «Почты России» отправили из Псковской области более двух тысяч посылок, воспользовавшись услугой «Посылка Стандарт». Этот сервис позволяет экономить на стоимости упаковки и уже работает во всех почтовых отделениях Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области.

С 1 апреля жители Псковской области пользуются новой услугой «Посылка Стандарт», которая позволяет экономить на стоимости упаковки. Упаковка входит в тариф, стоимость которого зависит от размера коробки или пакета, при этом вес посылки не учитывается. Важно подобрать упаковку по размеру, чтобы иметь возможность сэкономить на доставке. Чаще всего по этому тарифу отправляют небольшие, но тяжелые вещи.

«Наибольшей популярностью среди почтовых услуг у псковичей пользуется отправка посылок. Услуга «Посылка Стандарт» позволяет отправить малогабаритные тяжёлые посылки весом до 10 кг по фиксированной минимальной цене, установленной за размер посылки S. К отправке доступны еще два размера М и L, также с установленным тарифом отправки», — рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Оформление услуги «Посылка Стандарт» занимает не более двух минут, при этом клиенты могут предварительно записаться в почтовые отделения через мобильное приложение «Почты России» или на официальном сайте. Здесь также можно отследить отправление при помощи его специального трек-номера. «Посылку Стандарт» можно отправить в одной из трёх категорий: обыкновенная, с объявленной ценностью для особо ценных посылок, а также с объявленной ценностью и наложенным платежом.