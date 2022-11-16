Мраморного клопа нашли псковские специалисты в импортных ягодах

09:55, 16 ноября 2022, ПАИ

Опасное насекомое обнаружили в сушеных ягодах на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время фитосанитарного контроля специалисты нашли в партии сушеных ягод весом 3,6 тонны насекомое. Продукция перевозилась в автотранспортном средстве из Сербии в адрес производственного предприятия Москвы.

Лабораторная экспертиза, проведённая в Ленинградской МВЛ, установила, что ягоды заражены коричнево-мраморным клопом, включенным в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Как отметили в ведомстве, это первый случай выявления этого вида карантинного объекта за 2022 год в партии подкарантинной продукции, ввозимой на территорию страны.

Ввоз импортных ягод на территорию Российской Федерации запрещён. Груз подлежит возврату за счет собственника.