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Общество

20% псковских компаний отказались от новогодних корпоративов

Каждая пятая компания Пскова отказалась от новогодних корпоративов, каждая третья еще не приняла решение. Такие данные опубликовал сервис SuperJob на основе проведённого в ноябре опроса.

Провести новогоднюю вечеринку планирует каждый четвертый работодатель в городе: 23% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе, 21% — в ресторане. Ещё 3% соберутся отмечать праздник с коллегами за городом.

Каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации (11%). Еще в 10% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами. В каждой третьей компании (32%) решение о новогоднем корпоративе еще не принято.

В целом по стране, по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, корпоративный праздник в офисе сейчас планируют чаще, чем в первые годы ковида. В непростые времена такой формат выбирают чаще (20% — в 2015 году, 25% — в 2009). Новогодних вечеринок в ресторане будет немного: для сравнения, в 2013 и 2016 годах каждая вторая компания отмечала Новый год в ресторане.

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