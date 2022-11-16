В аэропортах Москвы ввели повышенный уровень угрозы терактов

09:47, 16 ноября 2022, ПАИ

Максимальный уровень угрозы совершения терактов введен в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово с 10 ноября. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на письмо Ространснадзора, направленное в адрес руководства аэропортов и авиаперевозчиков.

«Установить с 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», - приводят «Известия» выдержку из документа, подписанного врио начальника управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклием Меладзе. Авиапредприятия были заранее уведомлены о необходимости принятия дополнительных мер безопасности.

В Шереметьево и Домодедово изданию сообщили, что действуют в рамках необходимого уровня защиты, во Внуково на этот вопрос не ответили. К тому же источник «Известий» отметил, что третий уровень безопасности ввели в Пулково, однако в аэропорту данную информацию комментировать не стали, а только указали, что аэропорт выполняет все предписанные меры транспортной и авиационной безопасности.

Перечень дополнительных мер для каждого уровня безопасности регулируется постановлением правительства № 1605. Согласно ему, при объявлении максимального, третьего, уровня аэропорты должны, в частности, увеличить число групп быстрого реагирования и работников сил обеспечения транспортной безопасности, ввести дополнительные меры по выявлению нарушителей и не допускать на территорию перевозочного сектора людей с разовыми пропусками.

По словам источника газеты, максимальный уровень безопасности в аэропортах ввели после инцидента в Пулково 28 октября. Тогда 33-летний Кирилл Селезнев на легковом автомобиле Opel Astra заехал на тротуар, пробил ограждение по периметру аэропорта и проехал к стоянке воздушного судна. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил его под стражу до 27 декабря по обвинению в хулиганстве с применением насилия к гражданам или с угрозой его применения (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).