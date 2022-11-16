Магазин загорелся в Великих Луках из-за короткого замыкания

10:37, 16 ноября 2022, ПАИ

Пожар произошел в двухэтажном здании магазина на Октябрьском проспекте в Великих Луках 15 ноября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в 5:50. В результате пожара огонь уничтожил холодильную камеру размером 0,5 х 1 м, в которой, предположительно, случилось короткое замыкание. Закопчены стены и потолок по всей площади, оплавлены пластиковые элементы кухонной мебели на площади 2 кв. м.

Кроме того, в 14:26 на проспекте Ленина произошел пожар в двухэтажном неэксплуатируемом строении. Там горел мусор на площади 2 кв. м. Предварительная пичина - поджог.

Также утром в котельной, пристроенной к зданию шиномонтажа, у дома № 34а на улице Ленина в Невеле загорелась сажа в дымоходе. Пожар начался из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации отопительного котла.