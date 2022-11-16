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Общество

Мошенники изобрели новый способ обмана россиян во время распродаж

Мошенники в сезон распродаж начали создавать фишинговые ресурсы, имитирующие крупные узнаваемые онлайн-магазины, сообщают в компаниях по информационной безопасности. 

«Злоумышленник без особых технических навыков создает в специализированном Telegram-боте по заданным параметрам фишинговую страницу. На нее заманивают жертв с помощью личных сообщений», — цитируют «Известия» аналитика Евгения Егорова.

Также мошенники могут привлекать аудиторию постами в соцсетях и Telegram-каналах, комментариями под видеороликами, добавил эксперт. Оформляя «заказ», жертва вводит на фишинговом сайте данные банковской карты. За одну атаку киберпреступники могут украсть до 150 тыс. рублей, заметил специалист. 

«Сценарии обмана могут быть разные: кража денег за оплаченный товар, кража данных банковской карты или все вместе», — сказал он.

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