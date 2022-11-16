Треть россиян согласны на серые зарплаты при их повышении - опрос

11:17, 16 ноября 2022, ПАИ

Почти три четверти россиян (72 %) получают зарплаты полностью официально, при этом треть из них согласились бы на неофициальные выплаты и серые зарплаты, если бы те повысили в два раза и более. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Каждый пятый опрошенный (19 %) рассказал, что их работодатель выплачивает серые зарплаты: частично официально, частично «в конверте». Еще 9 % участников исследования признались, что их доход от работы никак официально не оформлен.

Чаще выплаты по серой схеме получают работники ретейла и торговли (22 %), строительства (21 %), охраны и безопасности (18 %), бухгалтерии (17 %) и культуры и развлечений (16 %).

Существуют отрасли, где доля получающих полностью неофициальные выплаты зарплат превосходят число тех, кто получает выплаты по «серой схеме». Это индустрия красоты (22 % получают зарплату «в конверте»), сфера общественного питания (20 %), отрасли культуры и развлечений (19 %) и бытовых услуг (16 %).