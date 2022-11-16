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Общество

В Псковской области заболеваемость ОРВИ выросла на 22%

4082 случая заражения ОРВИ выявили в Псковской области с 7 по 13 ноября, заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выросла на 22,3 %. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ по населению в целом выше недельного порогового уровня на 3,4 %. Превышение эпидпорога зарегистрировано среди всех возрастных групп: среди детей до 2 лет – на 21,4 %, 3-6 лет – на 6,6 %, 7-14 лет – на 89,1 %, среди взрослых – на 28,3 %.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 3,5 %. Зарегистрировано 2123 случая, что выше недельного порогового уровня на 4,7 %. Превышение эпидпорога зафиксировано у детей до 2 лет – на 8,7 % и у детей 7-14 лет – на 31,1 %.

За неделю в регионе госпитализировано 45 человек, больных ОРВИ, это на 15,1 % меньше по сравнению с данными предыдущей недели. Удельный вес госпитализированных от всех заболевших составил 1,1 %.

Лабораторно обследовано 28 человек на наличие самых распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ, проведено 331 исследование. По результатам проведенных обследований было выявлено по одному положительному результату на аденовирус и метапневмовирус, два положительных – на риновирус.

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