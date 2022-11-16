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Общество

Число заболевших COVID-19 взрослых псковичей увеличилось

За прошедшую неделю в Псковской области заболеваемость новой коронавирусной инфекцией осталась на прежнем уровне: за это время зарегистрировано 120 случаев. 95 % из них протекали у больных как ОРВИ, 5 % - как пневмония, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Среди заболевших на прошедшей неделе 2,5 % детей до 18 лет и 97,5 % взрослых (55,8 % в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых увеличилось на 3,5 %, детей до 18 лет – снизилось на 4 человека.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 10 муниципальных образованиях: Пушкиногорском, Невельском, Палкинском, Струго-Красненском, Печорском, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Усвятском районах, городе Пскове, в том числе в 1,7-2,7 раза – в пяти районах: Пушкиногорском, Невельском, Палкинском, Струго-Красненском, Печорском.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости отмечался в 10 муниципальных образованиях: Великолукском, Дновском, Красногородском, Невельском, Псковском, Пушкиногорском, Струго-Красненском и Усвятском районах, а также в Великих Луках и в Пскове. Не зарегистрированы случаи COVID-19 в Дедовичском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Опочецком, Плюсском, Пыталовском и Себежском районах.

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